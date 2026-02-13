Cronaca

Donna accoltellata in strada, fermato l’aggressore

La donna soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

PALERMO (ITALPRESS) – Una donna è stata accoltellata in strada a Palermo. E’ accaduto nella centralissima via Libertà. Era appena uscita da un negozio di parrucchieri, quando sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. La donna soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

E’ stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento. Il ricercato è stato bloccato nei pressi del luogo dell’aggressione. Si tratterebbe di una persona con problemi psichici.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

