Rapina a Palma di Montechiaro, arrestato 28enne: obbligo di dimora per il complice

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato M.S., 28 anni, e notificato l’obbligo di dimora nel comune di residenza a M.M., 19 anni, ritenuti gli autori della rapina avvenuta lo scorso 11 gennaio in una sala scommesse del paese.

Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Agrigento che ha disposto i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico per il più grande degli indagati. Il 19enne avrebbe svolto il ruolo di “palo” consentendo l’ingresso nell’attività commerciale del complice. Quest’ultimo, armato di un grosso coltello, ha minacciato il dipendente impossessandosi del denaro custodito nella cassa.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso quei momenti e sono state fondamentali per identificare i due giovani. In particolare, M.M. veniva raggiunto presso la propria abitazione, mentre M.S. veniva sorpreso in centro città e trovato in possesso di parte del denaro, provento della rapina, e di sostanza stupefacente, sottoposti a sequestro.