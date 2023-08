Rifiuti abbandonati in contrada Ciotta, Mareamico: “Segnalati questi barbari”

Nell’estate di 2 anni fa l’influencer Selvaggia Lucarelli, dopo un soggiorno a Noto, osò denigrare la Sicilia per la situazione di degrado diffuso, documentando discariche e rifiuti ovunque. Tale affronto provocò una levata di scudi dei siciliani che si sentirono offesi da questa sua denuncia.Purtroppo lei aveva ragione: molti siciliani sono degli incivili e non rispettano la propria terra! Ecco cosa succede in contrada Ciotta, uno tra i più belli tratti di costa di Palma di Montechiaro, qualche cafone ha abbandonato il divano di casa ed altri rifiuti a pochi metri dal mare. I siciliani onesti ed educati, che sono la maggioranza, debbono isolare questi barbari, segnalare questi fatti e collaborare con le Forze dell’Ordine, affinché si faccia terra bruciata intorno a loro”. Questo l’appello di Mareamico Agrigento