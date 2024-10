“Si avvicina all’ex moglie ma il braccialetto antistalking fa scattare l’allarme”, arrestato 

Vìola il divieto di avvicinamento all’ex moglie ma il braccialetto antistalking suona facendo così scattare l’allarme al centralino delle forze dell’ordine. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno arrestato un quarantottenne del posto, Rosario Tannorella, difeso dall’avvocato Santo Lucia, per inosservanza della misura cautelare. Il gip del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato l’arresto confermando nuovamente la misura cautelare del divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto.

I militari dell’Arma sono intervenuti domenica pomeriggio dopo aver ricevuto la segnalazione direttamente dal dispositivo dell’uomo. Il palmese, sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex moglie in seguito ad una vicenda di maltrattamenti aggravati, avrebbe violato il provvedimento andando oltre il limite dei cinquecento metri di distanza. Si torna in aula il 18 novembre per la definizione del caso.