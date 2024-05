A Ravanusa adesioni a Forza Italia agrigentina

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina. E’ adesso parte della compagine azzurra il gruppo di Ravanusa rappresentato dal dottor Filippo Pirrera in qualità di segretario, dal ragioniere Gianfilippo Lombardo, ex consigliere ed ex assessore, in qualità di interlocutore con le varie rappresentanze politiche, e da Domenico Ciuni, imprenditore agricolo, in qualità di responsabile della politica agraria. I tre, già sostenitori in passato della linea politica di Forza Italia, affermano: “Aderiamo al partito perché ne condividiamo i valori e i programmi. Abbiamo chiesto di potere costituire il Circolo locale di Forza Italia. Da subito ci impegneremo a sostegno della candidata di Forza Italia alle elezioni Europee, Margherita La Rocca Ruvolo”.