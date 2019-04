Ad Agrigento per una nuova agenda che dia centralità a Comuni; Firetto: ‘Città cresciuta, quasi un milione visitatori’ (ft)

Iniziato oggi pomeriggio nel salone dell’ex collegio dei Filippini di Agrigento il convegno “Per una nuova agenda che dia centralità a Comuni e autonomie locali”.

Negli interventi introduttivi sia il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto che l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco, oggi presidente del consiglio nazionale Anci hanno ribadito come questo evento costituisca “il primo passo verso una nuova proposta di agenda europea per la cultura che metta al centro i Comuni e autonomie locali, per la loro natura di terminale istituzionale di base, quali elemento fondamentale delle politiche culturali”.

L’evento è organizzato da Anci, con la collaborazione del Comitato delle Regioni, del Comune di Agrigento e dell’Agenzia per la coesione e si svolgerà in due giorni in cui si alterneranno amministratori ed addetti ai lavori che racconteranno le loro esperienze e formuleranno proposte concrete di intervento. In apertura di questa prima giornata si è iniziato con i saluti del sindaco di Agrigento Calogero Firetto e quelli del primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando. Negli interventi sia Orlando che Firetto e Bianco hanno mostrato consapevolezza di come la Sicilia stia attraversando un momento della sua storia delicato e importante, trovandosi al centro di interessi geopolitici, geo-economici e non solo geografici.

In particolare Firetto ha affermato: “Con i beni culturali si mangia, si costruisce famiglia e si creano buone prassi. La dimostrazione ad Agrigento l’abbiamo dai 50 giovani lavoratori che, impegnati nel sito archeologico della Valle dei Templi, hanno potuto trovare stabilità e lavoro e, quindi, crearsi una vita. In pochi anni, dal 2015, siamo passati da poco più di 480mila presenze a quasi un milione di visitatori a fine 2019, in un processo straordinario di crescita della città e del territorio. Nonostante questo pezzo di Sicilia sia tagliato fuori dalle grandi direttrici autostradali che collegano la Regione la città è cresciuta in maniera esponenziale. Da circa 70 b&b siamo passati a 400. Abbiamo oggi un’offerta integrata per il turista che prima non esisteva che grazie Welcome Agrigento presenta in una piattaforma unica la città e le sue bellezze. Non pecco di presunzione se dico che il caso della nostra città è da segnalare e, perché no, imitare”.

Dopo la relazione di Enzo Bianco e il saluto del segretario generale Anci, Veronica Nicotra, hanno fatto seguito una serie di interventi di Roberto Albergoni, direttore generale Fondazione Manifesta 12 di Palermo, di Daniele Malfitana, direttore Istituto beni Archeologici e Monumentali – Cnr Catania e di Valentina Montalto, Policy analyst, Culture and economy in Creative Cities della Commissione europea.

A seguire l’intervento del sindaco di Catania Salvo Pogliese e poi di Antonio Caponetto, direttore generale Agenzia per la coesione territoriale. Le esperienze di collaborazione strutturata tra musei, beni culturali e gli altri settori della cultura e della creatività per lo sviluppo sono state illustrate da Dora Bei, presidente della Biennale giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, ed Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino.

Nel calendario della seconda giornata è previsto il panel “La crescita e lo sviluppo dei territori attraverso la cultura e la rete con il terzo settore”, introdotto e coordinato dal vicesegretario generale Anci Antonella Galdi, nel corso del quale interverranno il vice presidente vicario Anci, Roberto Pella, e Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone e vice presidente Anci. Dopo il progetto Urbact e le azioni delle città nella crescita dei territori, sarà la volta del panel dedicato all’innovazione sociale, all’impresa culturale e al terzo settore.

Coordinati dal responsabile del dipartimento Cultura Anci, Vincenzo Santoro, si confronteranno Ugo Bacchella, presidente Fondazione Fitzcarraldo, Giovanna Barni, presidente CulTurMedia, Claudio Bocci, direttore Federculture, Marco De Giorgi della Funzione pubblica, Antonio Mannino, direttore Etna Comics e Emanuela Presciani, responsabile organizzativa del Teatro tascabile di Bergamo.

Al termine di questa prima giornata voci non confermate riferivano della firma di una “Carta di Agrigento” che dovrebbe essere siglata domani al termine dei lavori.