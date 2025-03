Aeroporto di Agrigento, Carmina (M5S): “Arrivato il primo sì, area individuata ritenuta idonea”

È arrivato un primo riscontro positivo dal MIT relativo al tanto atteso parere favorevole dell’Enac sul sito individuato dalla Provincia per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento. “Si tratta di un’ottima notizia, di un primo passo fondamentale per colmare l’enorme gap infrastrutturale che sconta l’intera area centro-meridionale dell’Isola. A darne notizia la deputata del M5S, Ida Carmina.

Il parere giunge dal MIT e di ciò si è discusso oggi all’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio della Provincia di Agrigento, nell’ambito del procedimento previsto da una norma del “Decreto Sud”, introdotto grazie a un emendamento a prima firma della stessa Carmina. “Sono stati chiesti ulteriori approfondimenti e quindi occorrerà massima attenzione sul seguito dell’iter ora che entrerà nel vivo la fase della realizzazione progettuale. Ma già è un fatto di eccezionale rilevanza che, l’area individuata nell’ipotesi progettuale “risulterebbe potenzialmente idonea ad accogliere un nuovo scalo aeroportuale, per le sue caratteristiche anemometriche e plano-altimetriche”. Stiamo parlando di un’opera dall’inestimabile valore di pubblica utilità indispensabile per ridare dignità al diritto alla mobilità dei cittadini delle province di Agrigento e Caltanissetta. Delle aree che ancora oggi sono prive di infrastrutture e di mezzi di mobilità efficienti, in particolare Agrigento, senza un solo chilometro di autostrade, con una sola linea ferroviaria.

Oltre che per la mobilità, l’aeroporto di Agrigento risulterebbe fondamentale anche per risollevare l’economia di province che si trovano agli ultimi posti nelle classifiche relative alla qualità della vita. Siamo fiduciosi che un lavoro sinergico di tutte le istituzioni coinvolte possa portare presto alla realizzazione di questo fondamentale traguardo” conclude Carmina.