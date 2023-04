Agrigento Capitale della Cultura, assessore Ciulla: “Opportunità senza precedenti per la città”

“Agrigento finalmente gioca in Sicilia e in Italia il ruolo di ‘regina’ e corre orgogliosa verso quella che è un’inedita opportunità di riscatto alla quale ha sempre ambito e che da troppo tempo attende”. A dirlo è Costantino Ciulla, assessore comunale alla Cultura, per il quale la designazione della città dei templi quale Capitale italiana della cultura per il 2025 “traccia finalmente la rotta di quella che è la naturale vocazione culturale e turistica della nostra città e di tutto il comprensorio agrigentino”.

Un riconoscimento, quello del Mic, che, però, avverte l’esponente della Giunta Micciché, “oltre che a non essere un risultato semplice e scontato, non è un punto di arrivo bensì̀ un vero inizio. Abbiamo lo strumento, adesso va sfruttato al massimo e non va lasciato nulla al caso”. “Ora più̀ che mai è il momento di stringersi forte e remare tutti uniti e responsabilmente verso un’unica meta – dice -, ovvero Agrigento 2025 quale strumento per lo sviluppo culturale, turistico e conseguentemente economico, nonché́ ghiotta occasione per trarne benefici di vario tipo tra i quali, ad esempio, un incremento occupazionale e un repentino sviluppo e progresso infrastrutturale”.

Da qui un “accorato appello” a tutta la classe politica locale, regionale e nazionale, alla società civile, al mondo dell’imprenditoria e a quello dell’associazionismo. “Adesso è il momento di agire, tutti insieme e senza individualismi, per prepararci a quello che sarà̀, molto probabilmente e finalmente, l’anno della svolta definitiva per il nostro territorio agrigentino e siciliano – conclude l’assessore Ciulla -. L’Amministrazione comunale sarà̀ guida vigile, attenta e intransigente per garantire il corretto e impeccabile processo di attuazione del progetto”.