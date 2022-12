Agrigento, Carmelo Cantone nuovo capogruppo di Forza Italia

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Agrigento ha eletto il nuovo capogruppo a Sala “Sollano”. Si tratta di Carmelo Cantone, in carica dalle Amministrative dell’ottobre 2020.

Il gruppo azzurro commenta: “Carmelo Cantone è da sempre impegnato nel settore turistico, legato alle tradizioni popolari, agli usi e ai costumi testimoniati dalla Sagra del mandorlo in fiore, e nell’offerta ricettiva, anche tramite l’Abba, l’Associazione dei Bed and Breakfast di Agrigento. La sua esperienza e competenza in tale ambito sono apprezzate e riconosciute in città, e, pertanto, nel ruolo di capogruppo, potrà e saprà valorizzare al meglio le sue capacità a favore della comunità economica, imprenditoriale e sociale agrigentina”.