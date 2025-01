Agrigento, Di Rosa lascia Sud Chiama Nord: “la politica delle poltrone non mi appartiene”

“Cara Laura, Carissimo Cateno, e carissimi amici componenti gli organi statutari di Sud Chiama Nord

con questa lettera desidero comunicarvi la mia decisione di rassegnare le dimissioni da Coordinatore Provinciale di Sud Chiama Nord ad Agrigento”. Inizia cosi la lunga lettera di Giuseppe Di Rosa dove spiega le ragioni delle sue dimissioni da coordinatore del partito di Cateno De Luca. “Una scelta che non arriva a cuor leggero, ma che nasce dalla profonda convinzione che la politica dei partiti,come purtroppo si è manifestata in questi mesi, non rispecchi più i valori che ho sempre difeso.Sono tornato a far parte di una squadra politica perché credevo, e credo ancora, in un “progetto civico”, un progetto che ho accettato di rappresentare perché inizialmente si basava su valori di trasparenza e indipendenza, lontani dalle logiche dei potentati politici. Tuttavia, negli ultimi mesi, ho assistito a un cambio totale di rotta del progetto. Il partito sembra ora avvicinarsi a modalità e contesti che in passato venivano apertamente criticati e da cui si prendevano le distanze, rinunciando a una visione di amministrazione che avrebbe dovuto essere diversa, libera e civica.Ho sempre apprezzato e condiviso l’idea di una politica che rifiutasse compromessi con modelli amministrativi già fallimentari. In passato, scrive Di Rosa, anche rinunciare a posizioni o candidature importanti era considerato un gesto di libertà e coerenza. Io voglio continuare

a essere “libero”. Non posso accettare di far parte di un progetto che ha scelto di cambiare direzione, allontanandosi da quei principi che mi avevano spinto a impegnarmi e a rappresentarlo.

Non sono uno che “abbandona”; ho provato a rimanere e a capire se ci fosse ancora spazio per portare avanti un percorso che credevo fosse condiviso. Tuttavia, oggi devo constatare che non sento più quel coinvolgimento, quella spinta a continuare. La politica dei partiti e delle poltrone non mi appartiene; non fa parte del mio carattere e dei miei principi. Da sempre, mi sono battuto contro il malaffare, denunciando con coraggio chi cerca di trarre vantaggi personali a discapito del bene comune. Ho sempre portato avanti queste denunce in prima persona, anche qui ad Agrigento, dove mi sono fatto conoscere per aver contribuito a svelare gli scandali maggiori, portando alla luce le azioni di figure come Gaetano Di Giovanni, capo di gabinetto e comandante della polizia locale oggi sottoposto a processo per “tangenti”, e dell’amministrazione del sindaco Miccichè, che hanno instaurato una vera “piovra” nel Comune di Agrigento.Ho accettato di fare politica in una provincia dove tutti sanno che il consenso politico non si ottiene se non con favoritismi e prebende, consapevole delle difficoltà che incontra chi invece cerca di cambiare i giochi in tavola. Da anni lotto contro l’elargizione di prebende travestite da contributi, anche e soprattutto ad associazioni e a chiunque serva avvicinare ora a questo ora a quel progetto politico. Proprio ieri sono tornato a denunciare lo sperpero di denaro pubblico in questi 5anni da parte di chi

amministra Agrigento, che ha dilapidato ben 20 milioni di euro in feste, sagre e festicciole. Ora che Agrigento è diventata Capitale Italiana della Cultura, temo che avrà accesso a ulteriori fondi, che rischiano di essere utilizzati nello stesso modo, invece di cambiare davvero il volto della nostra città.

Non è tutto: in questi anni ho ricevuto e continuo a ricevere attacchi dalla stampa vicina ai potentati, che tenta di “mascariare” chi come me lotta contro il sistema. Quella stessa stampa che ho denunciato più volte, perché palesemente foraggiata dal politico di turno, che finanzia ora questo ora quel progetto per garantirsi compiacenze e silenzi. Sapevamo che attaccando il sistema ci saremmo fatti delle antipatie. Lo sapevamo e siamo coscienti che subiremo ancora attacchi e “mascariamenti”. Non abbiamo mai

pensato di denunciare un sistema corrotto e marcio senza subire alcuna ritorsione o critica. Quando critichiamo il controllo del territorio inesistente, è normale che ci siano reazioni di chi trae beneficio dallo status quo. In questa provincia, inoltre, cresce il numero di interdittive antimafia, mentre i fondi del PNRR sono sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. Proprio quella Corte dei Conti che, su mia denuncia, ha già condannato il Comune di Agrigento, il dirigente e il RUP per il famoso caso dei SUV e dei computer acquistati con fondi destinati alla solidarietà sociale. Questo dimostra che combattere il malaffare è possibile, ma richiede costanza e una politica davvero libera da compromessi”, sottolinea l’ex coordinatore di Sud chiama Nord.

“Un altro grido d’allarme è il caso “Villa del Sole”, che rappresenta l’apice di una gestione amministrativa che non esito a definire scandalosa. La demolizione della villa per la costruzione di un asilo nido, in violazione di evidenti vincoli paesaggistici, è stata accompagnata da un atteggiamento complice delle istituzioni coinvolte, come la Soprintendenza e il Comune, che sembrano essersi coperte le spalle a vicenda, andando palesemente contro legge. Tutto ciò avviene mentre il centrodestra, invece di garantire trasparenza, sembra coprire un sistema di malaffare che infanga la nostra provincia. Alla luce di questi episodi, io non posso e non voglio avvicinarmi a quel centrodestra che, in questa provincia, sta evidentemente favorendo “altro” e non certo la “cultura” dell’antimafia. Ho già chiesto un’ispezione ministeriale e lo scioglimento dell’amministrazione comunale per “infiltrazioni”, alla luce non solo del caso SUV e del caso Villa del Sole, ma anche degli arresti del capo di gabinetto e di due consulenti per il PRG. Questo sistema non può e non deve continuare a operare indisturbato.

L’impegno di Cateno doveva essere quello di starmi vicino in queste denunce, supportando chi lotta contro il malaffare. Invece, si è volatilizzato, lasciandomi a combattere da solo contro un sistema che premia chi è complice e punisce chi denuncia. Gli ultimi accadimenti hanno segnato un punto di non ritorno. Non posso accettare che chi fa politica per il bene della comunità debba subire minacce di morte da parte di colleghi che utilizzano il potere e l’intimidazione come strumenti politici. La presenza

in politica di personaggi come Carlo Auteri rappresenta per me tutto ciò che ho sempre combattuto e da cui intendo prendere le distanze. Lascio il partito non per andare in un altro partito, conclude Di Rosa, ma per tornare a quel vero civismo che porto avanti con orgoglio da tanti anni, dal 2013, quando ho abbandonato per la prima volta la politica di partito, convinto che fosse lontana dai miei valori. Il mio

impegno civico continua e si rafforza: mi dedicherò, come sempre, al mio incarico nel Codacons, un’associazione che mi permette di lavorare per la giustizia e la trasparenza senza compromessi.

Non posso restare in un partito che sembra voler avvicinarsi a realtà lontane dalla mia visione di politica. Questa non è la mia idea di politica, e non posso accettare di farne parte.

A voi, Laura e Cateno, auguro il meglio e vi ringrazio per l’opportunità, ma per me questo capitolo si chiude qui. La politica dei compromessi e delle poltrone, che premia le “menti non pensanti” e scoraggia chi invece pensa e agisce con integrità, non fa per me. Mi auguro che Sud Chiama Nord possa trovare la sua strada, ma il mio percorso sarà, ancora una volta, quello di chi combatte per la giustizia e la trasparenza senza dover fare compromessi”.