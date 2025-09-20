Agrigento, il consigliere comunale Pasquale Spataro aderisce a  Fratelli d’Italia

Nuovo importante ingresso in Fratelli d’Italia. Ad annunciare l’adesione è il consigliere comunale Pasquale Spataro, uno dei più votati in città, professionista stimato, eletto inizialmente con una lista civica e oggi deciso a intraprendere un percorso politico all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni.

«Ho scelto Fratelli d’Italia – dichiara Pasquale Spataro – perché riconosco nella coerenza, nella serietà e nella concretezza di questa comunità politica i valori che da sempre ispirano il mio impegno per Agrigento. Sono convinto che attraverso questo percorso potrò contribuire ancora meglio alla crescita della città e al rafforzamento del legame con i cittadini».

«L’arrivo di Spataro – commenta Simone Gramaglia, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia ad Agrigento – rafforza la nostra presenza in aula e ci consente di rappresentare ancora meglio i cittadini. È la dimostrazione che Fratelli d’Italia è un partito credibile, capace di attrarre chi vuole lavorare con serietà per il bene comune».

«È un onore avere Pasquale Spataro nella nostra comunità politica – aggiunge Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Agrigento –. La sua adesione non è solo un arricchimento per il gruppo consiliare, ma anche un’opportunità per i cittadini di avere un riferimento ancora più solido in Fratelli d’Italia».

«L’ingresso di Pasquale Spataro rappresenta un segnale forte per Fratelli d’Italia – sottolinea Adriano Barba, coordinatore provinciale –. La sua esperienza e il suo consenso popolare rafforzano la nostra squadra in Consiglio comunale e dimostrano la capacità del partito di attrarre figure di qualità».

Soddisfatta anche l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino: «Accogliamo con entusiasmo un consigliere stimato e apprezzato dalla città. L’adesione di Pasquale Spataro conferma il radicamento crescente di Fratelli d’Italia ad Agrigento e la capacità del partito di mettere insieme esperienze, energie e professionalità al servizio della collettività».

L’ingresso di Pasquale Spataro, professionista affermato eletto come il più votato in una lista civica, proveniente dal gruppo misto, consolida Fratelli d’Italia ad Agrigento: una presenza istituzionale accanto ai consiglieri comunali già in carica e agli assessori che compongono la squadra amministrativa.