Agrigento, inaugurato Comitato permanente M5S, Sodano: “Attivi per la nostra città” (ft)

“Voglio ringraziare i molti cittadini che ieri sera hanno partecipato all’apertura del nuovo spazio permanente del Movimento 5 Stelle in via Pirandello. E’ stato un incontro gioioso, ricco di temi e di spunti per la nostra città. Lo spazio sarà centro di dibattito e di progettazione aperto a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo attivo per costruire una nuova Agrigento, così da poter iniziare un cammino armonico e partecipativo verso le amministrative del 2020”. A commentato così l’inaugurazione del comitato permanente del M5S il deputato alla Camera, Michele Sodano.















“Grande la presenza della deputazione nazionale, regionale ed Europea: Corrao, Aiello, Saitta, Cappellani, Cimino, Perconti, Scerra, Cappello, Di Caro e Pagana, portavoce che da ogni parte della Sicilia ci hanno raggiunto per dare il loro supporto alla nostra città e chiamare alla partecipazione quei giovani che devono ritornare a essere i protagonisti del territorio.

Si è parlato anche del nuovo Bando Fermenti, promosso dal Movimento 5 Stelle e finalizzato a favorire e sostenere idee, progetti ed iniziative rispetto alle sfide sociali del Paese: uguaglianza di genere, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio, autonomia, welfare, benessere e salute.

Il bando, ha concluso Sodano, che finanzia fino a 450 mila euro per i giovani da 18 a 35 anni, sarà oggetto del primo laboratorio dello spazio di via Pirandello, dove esperti in materia forniranno consulenza e supporto per permettere a tutti gli interessati di intraprendere questo percorso”.