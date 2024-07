Agrigento, la Democrazia Cristiana: “Azzeramento giunta vittoria politica che rivendichiamo”

“L’azzeramento della giunta da parte del sindaco è una vittoria politica di cui rivendichiamo una considerevole parte”. Lo affermano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana.

Il gruppo prosegue: “Da mesi chiedevamo al Sindaco un cambio di passo significativo, di fare retromarcia dallo scollamento totale con il Consiglio Comunale e con la Città, di prendere atto dello sfacelo politico-amministrativo intorno a lui. Apprezziamo la sua mossa ma non ci basta. Aspettiamo un nuovo manifesto politico da parte sua che indichi tra le seguenti priorità di governo: trasparenza, vendetta per la villa del sole, rivoluzione nei servizi sociali sociali che devono tornare ad essere il cuore pulsante di questa amministrazione, chiarezza sul progetto di gestione rifiuti e sui rapporti con Aica e la gestione della crisi idrica, rimboschimento aree verdi, Piazzale Rosselli (con annesso parcheggio) e Parco Icori da salvare dall’ incuria. Che si chiuda tombalmente con la stagione dell’approssimazione che ha portato, solo per citare alcuni eventi, a non avere le somme per terminare piazza Ravanusella, a non comprare una seduta per disabili nella pentaltalena del lungomare, a lasciare la città al buio per aver fatto scadere il contratto e non aver ancora bandito la gara, ad una continua richiesta di esternalizzare tutti i servizi, all’acquisto dei Suv per tenerli parcheggiati al pluripiano. Che il Sindaco dimostri il suo valore esponendo un nuovo manifesto politico o se non è questo il senso della sua mossa, che si dimetta.”