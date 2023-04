Agrigento, morto l’ex assessore Gianni Tuttolomondo: aveva 29 anni 

Agrigento piange Gianni Tuttolomondo, ex assessore alle barriere architettoniche e alla pianificazione urbanistica della giunta Miccichè. Aveva 29 anni. Era stato proprio il primo cittadino a volerlo nella sua squadra dopo la vittoria al ballottaggio nell’ultima tornata elettorale. Gianni Tuttolomondo si era dimesso lo scorso anno proprio a causa delle sue sempre più gravi condizioni di salute. Per Tuttolomondo, quella da assessore, era stata la prima esperienza di politica attiva. Fin dal suo insediamento si era battuto per il miglioramento dell’accessibilità per coloro che hanno disabilità e difficoltà di deambulazione con un progetto di graduale eliminazione delle barriere architettoniche ad Agrigento.

Così il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè: “Una bruttissima notizia mi ha raggiunto poc’anzi. È venuto a mancare Gianni Tuttolomondo.Gianni è stato mio assessore e più volte mi hanno colpito i suoi interventi sempre precisi e opportuni. La mia più commossa partecipazione al dolore di Marzio e della famiglia”.

“Ci tengo a esprimere il mio sentito cordoglio alla famiglia di Gianni Tuttolomondo. È stato un validissimo rappresentante del nostro movimento politico ed ha portato avanti con garbo e sensibilità le istanze dei diversamente abili in tutte le sedi istituzionali che ha potuto frequentare.Era un giovane uomo pieno di idee e speranze per il futuro del territorio e in sua memoria cercherò di portarle avanti anche per lui,” ha dichiarato l’onorevole Giusi Savarino.

“Con forte commozione esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia di Gianni e a tutti i suoi affetti – dichiara la consigliera comunale Claudia Alongi – Con lui ho condiviso la prima parte dell’esperienza da consigliere comunale e durante il periodo in cui lui ricopriva il ruolo di assessore abbiamo con convinzione promosso l’istituzione anche ad Agrigento della figura del Garante per la disabilità. Continuerò nel mio impegno affinché tale percorso intrapreso assieme giunga finalmente a compimento nel più breve tempo possibile anche in memoria del nostro caro Gianni.”