Ambiente, Savarino: “Sicilia promuoverà aree naturali protette”

In occasione del G7 Agricoltura e Pesca, che si terrà a Ortigia, nel centro storico di Siracusa, dal 21 al 29 settembre, l’assessorato regionale al Territorio e ambiente promuoverà le aree naturali protette siciliane. «Durante le nove serate del G7 – anticipa l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino – valorizzeremo i siti regionali in cui la natura è protetta, mettendoli in mostra nei video che saranno proiettati in piazza Duomo, a Ortigia. Ai partecipanti, inoltre, offriremo la possibilità di visitare le oasi e le riserve naturali territorialmente più vicine, come Vendicari o Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande.

Come dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ringraziamo per aver scelto la Sicilia come sede di questo importante evento, “gli agricoltori sono i primi ambientalisti”. Perciò – aggiunge Savarino – con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo deciso di attivare, tramite il mio assessorato, specifiche iniziative collaterali al summit, affinché la nostra Isola possa essere apprezzata e conosciuta anche negli aspetti riguardanti la tutela della natura, mettendo in vetrina luoghi unici della nostra Isola».