Amministrative 2026, martedì nuovo tavolo del centrodestra: poi ognuno per la sua strada

Se appare in parte deciso cosa avverrà nel centrodestra agrigentino in vista delle Amministrative 2026, c’è chi non ha perso la voglia di tornare a confrontarsi, ma non è chiaro se per ripianare gli scontri o acuirli.

Un nuovo tavolo è stato infatti convocato per martedì 24 febbraio nel tentativo di ricucire uno strappo che appare sempre più profondo. La coalizione si presenta all’appuntamento spaccata in due blocchi contrapposti: da un lato il trio composto da Movimento per le Autonomie, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che ha già blindato la candidatura dell’ex sindaco ed ex senatore Calogero Sodano, mobilitando i propri sostenitori per la raccolta dei consensi.

Dall’altra parte della barricata, Lega e Democrazia Cristiana rifiutano l’imposizione di un nome calato dall’alto, contestando apertamente la leadership del MPA in questa scelta. La tensione è alimentata anche da dinamiche interne al partito di Salvini, dove l’ingresso di figure storiche come Vincenzo Fontana, Luigi Gentile e Salvatore Iacolino ha creato un polo di influenza pronto a regolare i conti, in particolare con Forza Italia. Nonostante il blocco Lega-DC si presenti ufficialmente con il nome di Luigi Gentile, la sensazione è che la convinzione sull’ex assessore regionale sia minima.

L’obiettivo reale dei dissidenti sembrerebbe essere quello di imputare alla “tracotanza” degli alleati la responsabilità di una scissione imminente in un territorio in cui il Centrodestra ritiene di poter vincere senza particolari difficoltà.

Sullo sfondo rimane un esercito di candidati pronti a scendere in campo, attratti da una legge elettorale che premia la coalizione vincente al primo turno con il controllo totale dell’aula Sollano, garantendo una navigazione amministrativa priva di ostacoli per chi riuscirà a spuntarla in questa complessa partita a scacchi.