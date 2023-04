Amministrative Catania, Tardino: “Ok Trantino, passo indietro per unità centrodestra”

Si compatta il centrodestra su Enrico Trantino, indicato da FdI quale candidato sindaco di Catania. Anche la Lega converge sul nome dell’avvocato, dopo avere insistito a lungo su Valeria Sudano. “Dopo una consultazione interna e un approfondito confronto politico con le altre forze del centrodestra – afferma Annalisa Tardino, eurodeputata e commissario della Lega Sicilia – siamo pronti ad annunciare il sostegno convinto ad Enrico Trantino. Riconosciamo la forte volonta’ di FdI, partito di maggioranza relativa nella coalizione, di esprimere il candidato sindaco per Catania. Con il senso di responsabilita’ che ci contraddistingue, e d’accordo con il nostro leader Matteo Salvini, abbiamo fatto un passo indietro, semplificando il quadro, e sono convinta che riusciremo a presentare un programma articolato e ricco di obiettivi e su quel programma chiederemo il giudizio dei catanesi. L’obiettivo, adesso, e’ vincere e confermare un centrodestra siciliano coeso e forte, capace di dare risposte alla gente”. E su Valeria Sudano: “Grazie per l’impegno e l’amore mostrati per la sua citta’, per la quale avrebbe rinunciato ad un seggio a Roma, ma sono certa che proseguira’ la sua operosa attivita’ per tutti i siciliani che rappresenta. Noi ci siamo, con i nostri candidati e la nostra classe dirigente, a supporto del candidato unitario della coalizione e per tutte le altre intese da siglare”.