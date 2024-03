Amministrative nell’agrigentino, Bellino(Lega) auspica ad un centrodestra unito

“In riferimento agli accordi tra MPA e FI in vista delle amministrative di Campobello di Licata, la Lega Salvini Premier della provincia di Agrigento si augura che detti accordi si estendano a tutta l’area del centrodestra ed i tutti i comuni interessati al voto”- ha dichiarato Mario Bellino, commissario provinciale della Lega.

Lo stesso auspica che “la linea programmatica dei governi locali venga concordata con i dirigenti locali di ogni partito del centro-destra nell’esclusivo interesse dei cittadini di ogni comune”.

A sua volta, il responsabile provinciale enti locali della Lega, Lillo Burgio, nell’auspicare l’unità del centrodestra per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, sottolinea l’importanza di “trovare candidati credibili e competenti che, per storia personale e professionale, possano rappresentare degnamente i cittadini dei Comuni interessati al voto e possano dar vita a governi locali autorevoli, efficienti ed efficaci”.