Aragona, Katia Gallo entra in consiglio comunale e aderisce alla Democrazia Cristiana

Katia Gallo approda al consiglio comunale di Aragona. A un anno dalle elezioni, è subentrata – da prima dei non eletti – a un consigliere dimessosi e ha aderito alla Democrazia Cristiana. Diventano, così, due i rappresentanti della Dc: la Gallo, infatti, raggiunge il collega Raimondo Chiara e, nelle prossime ore, entrambi ufficializzeranno, al presidente del Consiglio, la costituzione del gruppo della Democrazia Cristiana.

“Sono felice per il traguardo raggiunto e al tempo stesso orgogliosa di poter rappresentare la Democrazia Cristiana all’interno dell’aula consiliare di Aragona – dichiara Katia Gallo -. Con il collega Raimondo Chiara inizieremo un percorso condiviso a sostegno della cittadinanza”.

“Anche al consiglio comunale di Aragona la Dc avrà un proprio gruppo, continua il processo di espansione che sta avvenendo in tutte le province siciliane e in particolare nell’Agrigentino – dichiara il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace -. A Katia i complimenti da parte di tutto il partito per il traguardo raggiunto”.