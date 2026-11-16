Attilio Lucia aderisce a Sud Chiama Nord: “Condivido il progetto politico di Cateno De Luca”

Una scelta che guarda alla buona amministrazione e alla valorizzazione delle specificità dei territori. “Ho deciso di aderire a Sud Chiama Nord perché mi riconosco nella visione politica di Cateno De Luca: una Sicilia che valorizzi le proprie comunità, ascolti i territori e metta gli amministratori nelle condizioni di rispondere ai cittadini. Una visione vicina alla mia esperienza e alle battaglie che ho portato avanti per Lampedusa e Linosa”. Lo dichiara Attilio Lucia, vicesindaco di Lampedusa e Linosa, annunciando il proprio ingresso in Sud Chiama Nord.

“Cateno De Luca ha dedicato attenzione ai miei progetti per le Pelagie e all’idea di rilancio che immagino per le nostre isole. Ho apprezzato la disponibilità ad ascoltare proposte che riguardano la pesca, il turismo, i servizi e le opportunità di sviluppo della nostra comunità.Questa attenzione ha rafforzato la mia convinzione di entrare nel movimento. Credo che insieme possiamo lavorare a progetti concreti, capaci di valorizzare le Pelagie e di dare alle isole minori il giusto spazio nelle politiche regionali”.

Lucia sottolinea la sintonia con il modo di intendere l’impegno politico e amministrativo di De Luca.”Nella sua determinazione, nell’attenzione ai Comuni e nella volontà di affrontare direttamente i problemi riconosco molto del mio modo di vivere la politica.Negli anni mi sono battuto per i servizi sanitari, per le famiglie, per i pescatori e per le attività economiche delle nostre isole. Mi sono esposto nei momenti difficili, assumendomi le mie responsabilità. Porto questa esperienza dentro Sud Chiama Nord, con la volontà di contribuire al lavoro del movimento”.

Al centro di questo contributo, le esigenze delle Pelagie e la valorizzazione delle loro risorse.”La pesca e il turismo sono fondamentali per la vita delle nostre isole. Sostenere la marineria, valorizzare le attività locali e favorire un turismo di qualità significa creare opportunità di lavoro e dare prospettive alla nostra comunità. Perché questo sviluppo sia possibile servono collegamenti adeguati, servizi efficienti e attenzione alle condizioni particolari di chi vive su un’isola. Sono temi sui quali desidero confrontarmi e lavorare all’interno di Sud Chiama Nord, contribuendo con la conoscenza del territorio e con le proposte per Lampedusa e Linosa. Entro in Sud Chiama Nord con convinzione, condividendone il progetto politico e mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia voglia di fare — conclude Lucia —. Ringrazio Cateno De Luca per l’attenzione e l’accoglienza. Affronto questa nuova appartenenza con entusiasmo, spirito di collaborazione e con il legame profondo che mi unisce alle Pelagie”.