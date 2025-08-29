Bilancio comunale e gestione in house dei rifiuti al centro del progetto “Tutti insieme per una Agrigento normale”, il progetto promosso da Giuseppe Di Rosa che sarà presentato sabato 6 settembre, alle ore 17:00, in Piazza Ravanusella.

“Il Comune è ormai prossimo al dissesto finanziario – dichiara Giuseppe Di Rosa – e questo non può più essere taciuto. Presenteremo numeri, documenti e analisi per mostrare la reale situazione economica dell’ente e proporremo i correttivi immediati da adottare per evitare il fallimento. Un altro punto fondamentale che sarà discusso è la gestione in house del contratto di igiene ambientale e del servizio rifiuti. Questo settore, ribadisce Di Rosa, da sempre tra i più costosi e problematici, deve tornare sotto il controllo diretto del Comune attraverso un’azienda pubblica, in grado di garantire efficienza, riduzione degli sprechi e trasparenza amministrativa”.

Con l’appuntamento di sabato si inaugura anche il “tour dei quartieri”, che proseguirà settimanalmente per incontrare i cittadini e discutere con loro i diversi aspetti del progetto. Il percorso di “Tutti insieme per una Agrigento normale” è pensato come una piattaforma aperta, che mette al centro i bisogni reali della città: dai conti comunali al rilancio dei servizi, dalla cultura al lavoro, fino alla corretta gestione dei rifiuti.