Politica

Bruciati manifesti con il volto di Salvini, Schifani: “Gesti pieni di odio”

Il messaggio di solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini da parte del Governatore Siciliano

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

”Bruciare manifesti con il volto di un rappresentante delle istituzioni non è una forma di legittimo dissenso democratico, ma un atto che alimenta un clima di intolleranza e contrapposizione. Le idee si contrastano con il confronto e il rispetto reciproco, mai con gesti simbolici di odio. Condanno fermamente quanto accaduto e rinnovo al vicepremier Matteo Salvini la mia vicinanza personale e istituzionale.” Queste le parole di vicinanza e solidarietà del presidente della Regione, Schifani nei confronti del ministro Salvini. Nella giornata di ieri alcuni manifesti con il volto del vicepremier Matteo Salvini sono stati bruciati all’università La Sapienza nel corso di una manifestazione degli studenti in vista di un corteo “contro guerra razzismo e sfruttamento” in programma sabato 13, lo stesso giorno in cui a Roma è prevista l’iniziativa sulla remigrazione.

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