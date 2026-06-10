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Tenta di estorcere denaro a 80enne: denunciato posteggiatore abusivo

L’uomo non si è fatto intimidire dalle minacce dell’uomo e lo ha denunciato

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Recidivo e minaccioso. Un pregiudicato 43enne è stato denunciato dai carabinieri a Catania per tentata estorsione. L’uomo, una vecchia conoscenza dei militari per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di droga, da circa un anno sembra essersi ‘specializzato’ in un settore particolare: il parcheggio abusivo, soprattutto negli stalli dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Nonostante, proprio per tale ragione sia già destinatario di un ordine di allontanamento dalla zona aeroportuale, il cosiddetto ‘daspo urbano’, il 43 enne ha continuato a ‘frequentare’ le aree adibite a parcheggio nei pressi dello scalo. Quando un malcapitato automobilista 80enne ha avuto l’ardire di parcheggiare il proprio veicolo in quell’area senza consegnargli la somma di denaro da lui pretesa, l’uomo lo avrebbe minacciato di “futuri danni” alla macchina al suo ritorno. L’arzillo 80enne, però, per nulla intimorito dall’improvvisato parcheggiatore-estortore, si è rivolto ai carabinieri che hanno immediatamente acquisito i video registrati dall’impianto di videosorveglianza dell’aeroporto, riconoscendo subito il responsabile della tentata estorsione che, poi, è stato identificato dalla vittima. Per l’uomo è così scattata la denuncia.

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