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Scontro tra due auto a Licata, illesi i conducenti 

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la SS115, all’altezza del bivio per via Palma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la SS115, all’altezza del bivio per via Palma, in territorio di Licata. Due le auto coinvolte nello scontro frontale; ingenti danni ai mezzi e rallentamenti alla circolazione. Secondo una prima ricostruzione, i conducenti delle due auto sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. (Foto La Sicilia Quotidiana)

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