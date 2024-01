Cammarata, un nuovo assessore in giunta Mangiapane

Completato l’esecutivo del Comune di Cammarata. Il sindaco Giuseppe Mangiapane, in virtù della nuova normativa regionale che per i Comuni come Cammarata prevede la possibilità di avere in Giunta un massimo di 5 assessori, ha nominato Giusy Coniglio come nuovo assessore, con la delega a servizi Sociali – Politiche per la “Terza età” – Sport – Transizione digitale – Servizi al cittadino. “Sono certo che l’allargamento della squadra darà ulteriore input all’attività amministrativa, con il fine di perseguire, in maniera unitaria gli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica, per costruire insieme una Cammarata sempre migliore. Non mi resta che augurare al neo assessore buon lavoro e un buon inizio!”, ha dichiarato il primo cittadino.