Canicattì, Di Ventura azzera la giunta

Il Sindaco Ettore Di Ventura, ha azzerato la Giunta.

“Entro una settimana penso di poter nominare gli assessori ed in ogni caso non ci sarà alcuna interruzione amministrativa visto che si è continuato a lavorare – ha detto il sindaco, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia – e ad adottare tutti gli atti necessari l’ultimo dei quali il piano delle dismissioni e valorizzazioni assieme al bilancio di previsione 2019/2021″.

Lo stesso Di ventura aveva revocato gli atti di febbraio e marzo del 2018 con i quali riconfermava assessori Katia Farrauto, in carica sin dall’inizio legislatura, e Davide Lalicata e nominava i nuovi assessori in Rosa Maria Corbo, Angelo Messina e Pietro Sabatino sostituito poi per dimissioni volontarieda Roberto Vella.