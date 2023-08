Canicattì, il sindaco Corbo aderisce a Forza Italia 

Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e 2 consiglieri comunali, tutti eletti alle ultime elezioni dell’autunno del 2021, hanno aderito a Forza Italia al termine di un confronto avuto con i vertici regionali del partito azzurro e con il deputato regionale Riccardo Gallo Afflito. Oltre al sindaco, hanno aderito al partito i consiglieri Rossella Ferraro e Carmelo Onolfo.

“Si tratta di una adesione particolarmente significativa – afferma il coordinatore regionale Marcello Caruso – che conferma come il nostro partito sia la casa naturale dei moderati e di coloro che vogliono impegnarsi in prima persona per dare risposte alle necessità delle nostre comunità.Adesioni come questa – conclude Caruso – seguono quelle di tanti altri amministratori locali nelle ultime settimane, e rappresentano per noi anche anche un’importante assunzione di responsabilità.

Da oggi infatti Forza Italia è chiamata ad amministrare anche la comunità di Canicattì, il cui sindaco ed una parte significativa del Consiglio comunale fanno ora riferimento al nostro partito.”