Caro bollette, dalla Regione oltre mezzo milione di euro ad Agrigento 

L’assessorato delle Autonomie locali della Regione Siciliana ha avviato l’erogazione ai Comuni dell’Isola dei contributi per compensare i maggiori oneri causati durante lo scorso anno dall’aumento dei costi per l’energia elettrica, previsti con la legge di variazione di bilancio del 2022.

Le somme – 48 milioni per i Comuni e 4 milioni per le Città metropolitane – sono state ripartite in base alla popolazione residente e, per quanto riguarda le ex Province, sono state attribuite in relazione agli uffici pubblici censiti sul territorio. Si tratta di una dotazione straordinaria approvata dal Parlamento regionale per sostenere i comuni siciliani nella difficile fase di gestione dei maggiori oneri dovuti al rincaro dell’elettricità registrato durante lo scorso anno.

Le somme, come spiega la direttiva dell’assessorato, non vanno rendicontate, sono però vincolate al pagamento delle bollette dell’energia elettrica. In base alle contabilizzazioni effettuate dal dipartimento delle Autonomie locali, ai capoluoghi della Sicilia sono stati assegnati 15.380.596 euro così ripartiti: 6.334.370 euro al Comune di Palermo, 2.982.616 euro a Catania, 2.207.787 euro a Messina, 1.162.368 euro a Siracusa, 720.729 euro a Ragusa, 594.465 euro a Caltanissetta, 564.883 euro a Trapani, 554.824 euro ad Agrigento e 258.554 euro ad Enna.