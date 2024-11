Caso Auteri, procura Palermo apre un’inchiesta

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine sui contributi regionali, a una serie di associazioni culturali come la “Progetto Teatrando”, che in tre anni ha incassato 418mila euro, intestate a familiari e persone vicine a Carlo Auteri, deputato regionale eletto in Fdi autosospesosi, e passato al gruppo misto, in seguito all’inchiesta giornalistica che ha svelato la vicenda e che è nata dalla denuncia del parlamentare siciliano Ismaele La Vardera. Rappresentante legale della Progetto Teatrando” era la madre di Auteri che ospitava la sede dell’associazione nella sua abitazione. Gli inquirenti indagano anche sul contributo di 95mila euro ottenuto dalla “Abc Produzioni srl”, che farebbe capo alla moglie del deputato, e sul denaro concesso ad un’ associazione culturale guidata da un macchinista del teatro di famiglia. Sul caso aveva aperto un fascicolo modello 45, cosiddetti atti non costituenti notizia di reato, la Procura di Siracusa.