Castrofilippo, Badalamenti annuncia sua ricandidatura a sindaco

Il sindaco uscente Franco Badalamenti annuncia la sua ricandidatura. Lo farà con un progetto politico diverso da quello che nel 2018 lo ha portato a guidare il paese.

“Come amministrazione comunale abbiamo fatto molto. Ma ancora tanto vi è da fare” Con queste parole Franco Badalamenti annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Castrofilippo per le amministrative del 28 e 29 maggio prossimi. In campo, il sindaco uscente scenderà senza una parte della compagine che nel 2018 lo ha sostenuto favorendo la sua elezione a capo dell’amministrazione comunale. “Pur nella consapevolezza di avere raggiunto con tutti coloro che si sono spesi in questi anni per la mia amministrazione- scrive Badalamenti- risultati indiscutibili che sono sotto gli occhi di tutti, a malincuore ho dovuto constatare una perdita di entusiasmo ed un rallentamento da parte di qualcuno rispetto al raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati al momento della presentazione del progetto politico “Siamo Castrofilippo”. Per questo motivo ho ritenuto considerata conclusa quella esperienza ed ho invitato tutti i soggetti coinvolti a valutare l’esistenza di presupposti per portare avanti insieme con rinnovato impegno e responsabilità, un nuovo progetto politico nella prossima legislatura”. Invito raccolto dall’attuale vice sindaco Mariella Acquista. “Negli ultimi cinque anni da sindaco- aggiunge Franco Badalamenti- ho dovuto affrontare numerose scelte. In certi casi è andata bene, o molto bene, in altri no, ma per me è sempre stato un onore anche solo avere la possibilità di poterle compiere esponendomi in prima persona. Mai, avrei pensato di dovere affrontare una pandemia di questo genere. Inutile negarlo, gli ultimi anni sono stati fortemente condizionati dal Covid. Siamo stati quasi bloccati dalla pandemia. Nonostante tutto abbiamo lavorato, messo in cantiere tante cose per il nostro paese ma ancora parecchi sono i progetti e le idee da portare avanti per i prossimi cinque anni Credo che terminare quello che si è iniziato sia un vero e proprio obbligo verso i concittadini. Io mi sono sempre messo in gioco in prima persona in tutto quello che ho fatto, su tutti i fronti, l’essere sindaco è un privilegio ed un onore ma anche una grande responsabilità. Questa responsabilità che ho conosciuto, unita alla consapevolezza di poter dare ancora il mio contributo con entusiasmo e passione, mi hanno spinto a ricandidarmi. Lo devo ai tanti cittadini che me lo chiedono ogni giorno, ai nostri compaesani che vivono all’estero e che ho incontrato personalmente. Il loro sogno è quello di tenere saldi i legami e le radici con la propria terra di origine che non hanno mai dimenticato e nella quale sperano un giorno di tornare a vivere. Per questo – conclude Franco Badalamenti- dobbiamo continuare a lavorare con enorme passione affinché Castrofilippo diventi giorno dopo giorno un paese ricco di benessere, economico, sociale e culturale per tutti”.