Castrofilippo, rimpasto in giunta: ecco i nuovi assessori

Castrofilippo rimpasto in giunta. Ritirate le deleghe agli ex assessori Pletto, Sedita e Alessi. Al loro posto Gianfranco Lo Bue e Salvatore Brucculeri. Confermato il vice sindaco Mariella Acquista.

Castrofilippo – Rimpasto all’interno della giunta municipale di Castrofilippo guidata dal sindaco Franco Badalamenti. Escono dalla squadra: Tatiana Pletto, Salvatore Alessi e Antonio Sedita al quale sono state revocate le deleghe. Al loro posto sono stati nominati: Gianfranco Lo Bue al quale sono state assegnate le deleghe : viabilità, agricoltura, relazioni con i castrofilippesi nel mondo, relazioni con il consiglio comunale, ecologia ed ambiente e sviluppo tecnologico. Salvatore Brucculeri al quale sono andate le deleghe : sport, turismo, spettacolo, personale, igiene e sanità. Viene, invece riconfermata nella carica di vice sindaco Maria Angela Acquista che si occuperà anche di: bilancio, finanze, urbanistica, lavori pubblici, pubblica istruzione, cultura, solidarietà sociale e politiche giovanili.

Questa mattina i nuovi assessori hanno giurato alla presenza del segretario comunale Marcello Restivo. Con il rimpasto effettuato scende anche il numero degli assessori che collaboreranno il sindaco che passano da quattro a tre. “Auguro buon lavoro- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- ai nuovi assessori. La loro nomina – aggiunge il capo dell’amministrazione comunale – vuole essere propulsore del lavoro che avvieremo nel nostro comune se i cittadini di Castrofilippo mi rinnoveranno la propria fiducia confermandomi alla carica di sindaco il 28 e 29 maggio prossimi.. Sia Brucculeri che Lo Bue sono i due assessori designati della lista “Noi per il Futuro di Castrofilippo Badalamenti Sindaco” che sostiene la mia candidatura alle prossime elezioni amministrate. In questo modo – conclude -vogliamo avviare sin da subito un percorso nuovo con l’obiettivo di continuare a lavorare per la crescita economica, culturale e sociale del nostro paese”.