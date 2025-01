Colpi di pistola contro segreteria politica, Schifani: “Piena solidarietà a Cambiano”

«Esprimo la mia piena solidarietà ad Angelo Cambiano per l’intimidazione subita e la più ferma condanna per l’atto criminale compiuto ai danni della sua segreteria politica. Auspico che le indagini facciano quanto prima piena luce sui responsabili di un gesto vile che, sono certo, non condizionerà in alcun modo il lavoro svolto dal deputato nel Parlamento regionale e sul territorio». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.