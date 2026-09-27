Conferenza interparlamentare sulla governance nell’Unione europea, Carmina: “responsabilità di bilancio deve essere responsabilità verso i cittadini”

La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, il 24 e 25 settembre, è stata a Dublino, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, in qualità di esponente della minoranza della delegazione italiana e unica parlamentare siciliana, alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell’Unione europea.

“È stato un appuntamento di grande rilievo, perché in questi consessi non si discute soltanto di numeri, deficit e debito pubblico: si discute del futuro dell’Europa e, di conseguenza, del futuro dei cittadini e dei singoli Stati membri.È ormai chiaro a tutti quanto le decisioni prese a Bruxelles influenzino la vita dei cittadini e le economie di interi settori e dei singoli Stati membri. In particolare, si è discusso del Quadro finanziario pluriennale per gli anni 2028-2034”, dichiara la Carmina.

“Ho posto con chiarezza una questione che per il Movimento 5 Stelle è centrale: parlare di responsabilità di bilancio ha senso soltanto se questa responsabilità si traduce anche in responsabilità nei confronti dei cittadini, dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

La flessibilità fiscale e la responsabilità dei conti pubblici non possono diventare il pretesto per riproporre una politica di austerità fondata esclusivamente sulla riduzione del debito e sulla ricerca dell’avanzo primario, senza considerare gli effetti sulla crescita, sull’occupazione e sulla qualità della vita delle persone.

L’Europa ha bisogno di investire e di crescere, sottolinea la deputata; Servono politiche espansive e anticicliche capaci di sostenere gli investimenti nella transizione energetica e verde, nelle infrastrutture, nell’innovazione tecnologica, nell’edilizia abitativa e nelle infrastrutture sociali.

Occorre trovare un equilibrio vero tra responsabilità di bilancio, flessibilità e convergenza sociale.

Non si può pretendere di garantire la sostenibilità dei conti pubblici tagliando i servizi essenziali e indebolendo la sanità pubblica, la scuola e la protezione sociale. Sanità, istruzione, inclusione sociale e casa non sono semplicemente costi: sono investimenti sul futuro dell’Europa. Ho posto inoltre una questione di coerenza e di credibilità delle istituzioni europee. Non è accettabile che, dice Carmina, per la spesa militare e per gli armamenti, si trovino sempre nuove forme di flessibilità di bilancio, cioè la possibilità di ricorrere a nuovo debito, mentre, quando si tratta di finanziare sanità, scuola, inclusione sociale e lotta alle disuguaglianze, questi interventi vengono troppo spesso considerati costi da comprimere per rispettare i parametri di deficit. La sicurezza dell’Europa non può essere ridotta alla sola dimensione militare. La vera stabilità si costruisce anche garantendo diritti, lavoro, servizi pubblici, abitazioni, sanità e opportunità alle persone.

Come Movimento 5 Stelle continueremo a sostenere un’idea di Europa che metta al centro le persone e non soltanto i parametri economici.Se vogliamo davvero costruire l’Europa dei popoli, dobbiamo sradicare le disuguaglianze, proteggere chi è più vulnerabile e garantire a tutti condizioni di vita dignitose. È questa la sfida dell’Europa dei prossimi anni: conciliare sostenibilità dei conti, crescita e giustizia sociale senza tornare agli errori di una stagione di austerità che ha finito per aggravare le fratture sociali e territoriali. Dobbiamo tornare ai valori e ai principi che hanno animato il sogno europeo dei Padri fondatori: un’Europa di pace, solidarietà, progresso e diritti, capace di garantire sviluppo e dignità ai suoi cittadini.”ha concluso la deputata del movimento cinque stelle.