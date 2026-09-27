In casa con oltre 8 chili tra cocaina e hashish, agrigentino a processo 

Giudizio immediato per Pasquale Friscia, il ventottenne di Sciacca arrestato cinque mesi fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Aldo Rossi, comparirà il prossimo 24 novembre per la prima udienza del processo. Friscia venne arrestato dai carabinieri nell’aprile scorso a margine di una perquisizione domiciliare. I militari dell’Arma trovarono 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 8,2 chilogrammi, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza. Il considerevole quantitativo di stupefacente, qualora immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato proventi illeciti di notevole entità, alimentando le piazze di spaccio del territorio. L’inchiesta è coordinata dal pm Simone Billante.