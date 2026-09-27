Svaligiati studio legale e appartamento, ladri portano via 23 mila euro tra soldi e gioielli 

Colpo grosso a Sciacca. Ignoti malviventi hanno preso di mira un appartamento e uno studio legale, situati nello stesso stabile, di proprietà di padre e figlio. È accaduto nella serata di domenica nel quartiere Isabella-Sovareto. I ladri hanno agito con la consapevolezza che all’interno non vi fosse nessuno e così è stato.

Dall’abitazione di un pensionato di 67 anni sono stati rubati 750 euro in contanti e gioielli per un valore quantificato in circa 20 mila euro. Poco dopo è stato preso di mira lo studio legale del figlio. All’avvocato sono stati portati via 3 mila euro in contanti. I ladri, dopo aver ripulito tutto, hanno fatto perdere le tracce. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.