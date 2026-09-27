Licata

In fiamme la Jaguar di una 37enne a Licata, indagini 

Al momento non viene esclusa alcuni ipotesi anche se, da una prima ricostruzione, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. Un incendio ha danneggiato la Jaguar XF di proprietà di una trentasettenne residente a Gela. Il rogo è avvenuto in via Nazario Sauro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire alle cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuni ipotesi anche se, da una prima ricostruzione, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. 

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