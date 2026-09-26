Dramma in via Dante, 48enne morto all’interno di una tabaccheria

Dramma in via Dante, nel centro di Agrigento. Un quarantottenne di Favara è deceduto questa sera all’interno di una tabaccheria probabilmente stroncato da un malore fatale. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e il personale sanitario del 118. Per l’uomo, padre di due figli, non c’è stato nulla da fare.