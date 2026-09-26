Agrigento

Dramma in via Dante, 48enne morto all’interno di una tabaccheria

Un quarantottenne di Favara è deceduto questa sera all’interno di un tabacchi probabilmente stroncato da un malore fatale

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Dramma in via Dante, nel centro di Agrigento. Un quarantottenne di Favara è deceduto questa sera all’interno di una tabaccheria probabilmente stroncato da un malore fatale. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e il personale sanitario del 118. Per l’uomo, padre di due figli, non c’è stato nulla da fare. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Dramma in via Dante, 48enne morto all’interno di una tabaccheria
Agrigento

Dove sono finiti?
Apertura

Donna getta acido addosso al suo avvocato, legale finisce in terapia intensiva
Apertura

Drammatico schianto tra scooter e auto, morta ragazza di 17 anni 
Agrigento

Rifiuti, la ditta che si è aggiudicata il maxi appalto ad Agrigento finisce nel mirino della Procura: 4 indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv