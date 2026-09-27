Ruba un’auto e si schianta contro un muro, denunciato

Un’auto lasciata temporaneamente in sosta con le chiavi inserite nel vano portaoggetti, l’allontanamento improvviso e, pochi minuti dopo, lo schianto contro un muro. È quanto ricostruito dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Giarre, intervenuti nella notte, dopo che la Centrale Operativa aveva diramato la nota di ricerca di un’auto rubata, poco prima, in Viale dello Ionio. In particolare, poco prima, un uomo avrebbe rubato un’utilitaria che era stata lasciata temporaneamente in sosta dal proprietario, un 59enne residente a Giarre, con le chiavi all’interno dell’abitacolo. Durante la fuga, il ladro avrebbe perso il controllo della vettura, andando a collidere autonomamente contro la recinzione di un’abitazione.

L’impatto ha attirato l’attenzione di una “gazzella” e dei militari della Stazione Carabinieri di Mascali, già alla ricerca del veicolo asportato, che sono così riusciti a rintracciare il conducente, un 42enne di nazionalità romena, di fatto domiciliato a Riposto, a breve distanza dall’auto. I Carabinieri hanno subito avviato tutte le verifiche del caso, appurando come l’uomo si fosse messo alla guida senza aver mai conseguito la patente. Peraltro, era in evidente stato di alterazione psicofisica, e ciò ha fatto scattare anche gli accertamenti sanitari. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 42enne è stato denunciato per ricettazione, e per guida senza patente, non avendola mai conseguita fermarestando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I Carabinieri hanno poi contattato il proprietario della vettura per la restituzione.