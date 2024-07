Crisi idrica a Raffadali, Forza Italia al sindaco: “Quali iniziative per fronteggiare emergenza?”

I tre consiglieri comunali di Forza Italia Santino Cuffaro Farruggia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo intervengono, sul prolungarsi in città sempre più dei turni di erogazione dell’acqua, vicenda che si sta trasformando in un grosso disagio sociale. I consiglieri di Forza Italia chiedono di capire quali siano gli interventi concreti che l’amministrazione comunale sta portando avanti e se il Sindaco si sia interessato ad attingere dai fondi FSC e della Protezione Civile Nazionale per arginare la grave crisi idrica in atto ed evitare che si possa degenerare nell’emergenza.

In particolare il coordinatore cittadino, Avv. Santino Cuffaro Farruggia: “si chiede se il sindaco abbia dato la priorità assoluta all’emergenza idrica o se invece sia distratto da mille altre cose. Infatti è cosa giusta organizzare la colonia estiva e l’estate raffadalese affinchè sia i giovani che i meno giovani vengano coinvolti in attività ludiche e di svago; ma una buona amministrazione deve darsi delle priorità. Oggi la crisi idrica è la priorità per eccellenza e pertanto si chiede di uscire dal “muro” di silenzio che c’è da parte sua su questo tema e di infomare i cittadini sulle scelte concrete intraprese per tamponare una emergenza che sta facendo disperare i cittadini di Raffadali che sono chiamati nel 2024 a risparmiare l’acqua e aspettare il turno di erogazione per riempire al massimo recipienti, bidoni e quant’altro fatto assolutamente inamissibile ed indecente al tempo in cui viviamo”