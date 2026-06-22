Crisi idrica, La Vardera: “Sindaci agrigentini saranno ascoltati all’Ars”

“Nei giorni scorsi il sindaco di Agrigento, Michele Sodano mi ha rappresentato l’esigenza di alzare il livello della discussione relativamente alla crisi idrica che attanaglia Agrigento e provincia. Qualche giorno fa, ho chiesto un’audizione urgente in IV Commissione, che si occupa di ambiente, al Parlamento siciliano. Ecco è stata accolta in tempi record e per questo ringrazio la presidenza, la mia richiesta é stata accolta. Mercoledì tutti i sindaci della provincia di Agrigento saranno accolti al parlamento. Una battaglia che non ha colori politici dove il parlamento ha l’obbligo di non lasciare affrontare ai singoli sindaci una problematica oggettivamente più grande di loro. È un primo passo fondamentale per alzare il livello, il tema dell’acqua va risolto nel più breve tempo possibili e per questa regione starò al fianco non solo di Michele Sodano, ma di tutti i sindaci della provincia. Lancio un appello a Schifani: ora c’è la finanziaria e già sento parlare di ‘contributi territoriali’ anziché fare le solite cose investi sulla rete idrica e restituiamo l’acqua agli agrigentini”. Lo afferma il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera che ha richiesto l’audizione dei sindaci al Parlamento siciliano.