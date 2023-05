Crisi per il settore del melone Cantalupo tra Licata e Palma, Iacono presenta interrogazione

Un melone Cantalupo costa ai produttori 80 centesimi al chilo ma viene venduto a soli 20 all’ingrosso nonostante poi il prezzo cresca fino a 3.20 per il consumatore finale: la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono scrive al Ministero dell’Agricoltura e chiede interventi.

La parlamentare Dem ha presentato infatti una interrogazione nella quale fa presente come oggi il comprensorio di Licata e Palma di Montechiaro stia vivendo al momento una fase di particolare crisi proprio nella commercializzazione di questa vera eccellenza.

“Nonostante venga poi venduto al dettaglio a tre euro e venti – dice Iacono -, perdendo sessanta centesimi per ogni chilo di frutto. È abbastanza evidente che si crea una situazione insostenibile per i produttori. Il paradosso è che i prezzi così alti nei supermercati allontanano la clientela che dirotta le proprie scelte su altri prodotti più economici. Per questo ho chiesto di comprendere se il Governo è a conoscenza di questa crisi e se non ritenga opportuno convocare una riunione con i produttori e la rete della grande distribuzione al fine di verificare le ragioni di questa così ampia differenza di costo tra ciò che viene pagato ai produttori e quello di vendita nei supermercati e porre rimedio ad un fenomeno speculativo che penalizza questo comparto di qualità che opera in Sicilia”.