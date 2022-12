Da Regione quasi 5 mln a 68 enti per lavoratori Asu

Quasi cinque milioni di euro sono stati pagati dalla Regione Siciliana ai 68 enti dell’Isola che hanno provveduto a stabilizzare i lavoratori Asu in servizio presso i loro uffici. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha sbloccato, infatti, il pagamento di 4.764.270 euro per i contributi alla stabilizzazione di 665 persone utilizzate in attività socialmente utili. “Dopo la liquidazione delle ore di straordinario poco prima di Natale, con questo nuovo provvedimento – dice l’assessora Nuccia Albano – la Regione dimostra ancora una volta la giusta attenzione verso questi lavoratori che, pur dopo aver vissuto anche più di un decennio nel precariato, sono diventati una risorsa umana e professionale indispensabile al normale funzionamento degli enti locali. La stabilizzazione consente di dare così serenità e sicurezza a queste persone e alle loro famiglie”.