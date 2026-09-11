Politica

Dalla Regione fondo 5 mln per riequilibrio finanziario dei Comuni

Lo rende noto l'assessore alla Funzione Pubblica Elisa Ingala

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Firmata dall’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali Elisa Ingala, la circolare pubblicata oggi che consente la presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario. I Comuni interessati avranno venti giorni di tempo da oggi per inviare l’istanza e richiedere il contributo per coprire le passivita’ attingendo al fondo dedicato, per un totale di 5 milioni di euro, inserito nella legge di Stabilita’ regionale 2026. La misura, finalizzata a garantire la sostenibilita’ dei piani di riequilibrio, si rivolge agli enti locali in cui i consigli comunali hanno adottato lo strumento finanziario nel periodo compreso fra il primo gennaio 2014 e il 9 gennaio 2026.

“Si tratta di un intervento da ben cinque milioni di euro, con il quale la Regione interviene a sostegno dei Comuni che hanno intrapreso, grazie all’approvazione del piano di riequilibrio, processi rigorosi e virtuosi di risanamento finanziario – dichiara l’assessore alla Funzione pubblica Elisa Ingala – I Comuni avranno 20 giorni di tempo per presentare istanza all’assessorato, secondo le modalita’ indicate nella circolare. Sostenere concretamente i Comuni siciliani e’ un impegno fondamentale mio e del governo Schifani e si tradurra’ in ulteriori azioni, anche nei prossimi strumenti finanziari”. 

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