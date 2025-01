Democrazia partecipata a Realmonte, fino al 31 gennaio si può votare i progetti

Fino al 31 gennaio i cittadini del Comune di Realmonte dai 16 anni in su possono scegliere tra tre proposte civiche da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla legge regionale sulla democrazia partecipata. Da assegnare poco più di 16 mila euro (€ 16.189,97).

“La democrazia partecipata è una straordinaria occasione per i cittadini, di libertà e di poltiica attiva – sottolinea l’assessore Domenico Coco – ma anche una preziosa risorsa per gli amministratori, che possono mettersi in ascolto diretto dei bisogni della cittadinanza e del terzo settore. Con i fondi dello scorso anno è stato finanziato un intervento nel parco giochi, nel 2022 l’acquisto di materiale didattico vario per la fascia d’età di asilo nido. A questi temi, nel 2024 si è aggiunta la proposta di un festival multiculturale, probabilmente frutto anche degli sforzi fatti in direzione dell’apertura delle opportunità offerte dalla democrazia partecipata anche alla popolazione di origine migrante».

Ogni votante potrà esprimere la propria preferenza direttamente all’Ufficio protocollo del Comune oppure via PEC all’indirizzo protocollo.realmonte@pec.it, indicando nell’oggetto del messaggio “Scelta democrazia partecipata 2024 – Azioni di interesse comune”.

Ecco le tre proposte tra cui scegliere.

Attività extrascolastiche durante le vacanze estive, ampliando le occasioni di crescita per bambini e adolescenti che in questo periodo possono vivere condizioni di solitudine e demotivazione, anche a supporto dei genitori impegnati in attività lavorative (area tematica politiche giovanili)

Festival delle culture, per promuovere l’integrazione e il dialogo interculturale tra i cittadini, attraverso la valorizzazione delle diverse tradizioni artistiche e gastronomiche delle comunità realmontina e straniere presenti sul territorio (area atematica attività culturali)

Attività ludico-ricreativa per bimbi tra i 18 e i 36 mesi e acquisto di materiale didattico (area tematica attività scolastiche ed educative).

La fase di votazione è l’ultima prevista dal processo di democrazia partecipata 2024. Il 3 luglio è stato pubblicato l’avviso che ha invitato la cittadinanza a presentare proposte fino al 30 settembre. Tre le proposte presentate da cittadinanza e associazioni, tutte ammesse al voto.

Nel biennio scorso, infatti, Realmonte, insieme ad Agrigento e Porto Empedocle, è stato uno dei territori-pilota nei quali il progetto “Spendiamoli Insieme” dell’associazione Parliament Watch Italia ha promosso la buona applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata, in collaborazione con i partner locali Acuarinto e Agora Mundi, nell’ambito del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud”, con il sostegno di Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione Con il Sud e ActionAid International Italia E.T.S.