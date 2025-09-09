Politica

Disabili: dalla Regione oltre 18 milioni per gravissimi

Lo comunica l'assessorato della Famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana ha impegnato oltre 18 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di agosto 2025.

“Questa misura rappresenta un impegno deciso nel contrastare le situazioni di grave disagio e vulnerabilità sociale – dichiara l’assessore Nuccia Albano – garantendo un supporto essenziale a coloro che si trovano in condizioni di grande difficoltà. La puntualità e l’efficacia con cui vengono erogati questi benefici testimoniano l’attenzione prioritaria dell’amministrazione regionale nei confronti delle categorie più fragili, confermando la volontà di promuovere un tessuto sociale più equo e solidale”.

L’assessorato ha impegnato la somma di 18.291.720 euro a valere sul Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di agosto risultano 15.823.

