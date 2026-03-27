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Dopo Silvio un’altra Cuffaro scende in campo, Ida candidata sindaco a Raffadali 

Ida Cuffaro, nipote del sindaco uscente Silvio, annuncia la sua candidatura a sindaco di Raffadali

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Adesso è ufficiale. Ida Cuffaro, nipote del sindaco uscente Silvio, scende in campo e si candida a sindaco di Raffadali. Ida, figlia di Giuseppe Cuffaro, nipote dell’ex governatore Totò e del primo cittadino in carica Silvio, ha rotto gli indugi con un post pubblicato ieri sera sul suo profilo Facebook. “Oggi ho deciso di impiegare le mie energie, il mio tempo, il mio studio e le mie competenze al servizio di una comunità che mi ha vista crescere e che amo: Raffadali.” Ida Cuffaro, laureata in giurisprudenza e mamma, da tempo si occupa di politica (fu candidata alle regionali qualche anno addietro) pur non avendo mai avuto ruoli. A sostegno della sua candidatura, al momento, c’è la lista civica “Dalla vostra parte”.  

“La passione mi ha spinta negli ultimi 10 anni a seguire da vicino l’operato dall’attuale amministrazione comunale, ho avuto modo di relazionarmi quotidianamente con i cittadini e con chi ha governato la città, anche grazie alla gestione della comunicazione istituzionale del sindaco attuale – dice Ida Cuffaro –  Questo mi ha permesso di ascoltare esigenze, criticità e proposte, creando un dialogo costante con i miei concittadini. È proprio da questo percorso che è nata la spinta a candidarmi: molti amici, hanno visto in me una figura capace di garantire continuità amministrativa ma anche un necessario rinnovamento generazionale.” 

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