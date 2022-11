Ecco la nuova Assemblea Regionale Siciliana, al via legislatura: 8 i deputati agrigentini

Al via la diciottesima legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sono 70 i deputati che si sono insediati questa mattina a margine di una cerimonia a Palazzo dei Normanni. Tra loro “vecchie conoscenze” e volti nuovi.

Sono 8 gli agrigentini eletti nell’ultima tornata elettorale: Roberto Di Mauro, alla sesta legislatura; i forzisti Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo; Giusi Savarino, che probabilmente avrà un posto nella giunta Schifani; Carmelo Pace, ex sindaco di Ribera; Angelo Cambiano, del M5S ed ex primo cittadino di Licata; Serafina Mazzotta, moglie del leader Udc Decio Terrana; Michele Catanzaro, di Sciacca, esponente del Partito Democratico.

L’assemblea si riunisce per la prima volta in Sala d’Ercole per eleggere il successore di Gianfranco Miccichè alla guida dell’Ars. Tra i papabili c’è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Gaetano Galvano, 37 anni, fedelissimo del Presidente del Senato Ignazio la Russa. Entrambi sono di Paternò (Catania). L’aula verrà presieduta da Pippo Laccoto della Lega, in qualità di deputato più anziano (73 anni). All’ordine del giorno: costituzione dell’Ufficio provvisorio del Consiglio di presidenza, giuramento dei 70 deputati eletti ed elezione del presidente dell’Assemblea. A svolgere il ruolo di segretario sarà la parlamentare più giovane, Martina Ardizzone, 27 anni.

Il gruppo della Democrazia Cristiana all’Ars si è riunito questa mattina, prima della seduta inaugurale, e ha nominato l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Dc. Presenti tutti i deputati regionali (Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Fina Marchetta, Andrea Messina, Carmelo Pace), il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro e il vice commissario regionale della Dc, Pippo Enea.”Sono onorato di poter rappresentare la Democrazia Cristiana all’Ars – ha il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace – e insieme ai miei colleghi di partito lavoreremo come una squadra per poter affrontare e risolvere le tante problematiche siciliane. Oggi per la Dc si apre una nuova pagina, vogliamo essere protagonisti di questa legislatura mettendoci al servizio del popolo siciliano, al quale assicuriamo impegno, dedizione e presenza costante”