Elezioni a Caltabellotta, la Dc schiera a sindaco Roberto D’Alberto

Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative a Caltabellotta. Non si candiderà il sindaco uscente Lillo Cattano, anche se il suo progetto politico amministrativo potrebbe avere continuità con la candidatura del suo attuale vice sindaco Biagio Marciante. ad ufficializzare la sua candidatura è il farmacista Roberto D’Alberto, che in passato ha avuto un’esperienza come consigliere comunale, che scenderà in campo con la lista della Democrazia Cristiana.

“Accogliamo e diamo il benvenuto al Nostro Roberto D’Alberto! Il nostro candidato sindaco”, si legge nella nota della Democrazia Cristiana; nei giorni scorsi ha già definito il progetto con Totò Cuffaro in persona e con il deputato regionale Carmelo Pace.

Il terzo candidato potrebbe venire fuori dall’area di Centrosinistra che in questi cinque anni è stata all’opposizione.