Elezioni a Licata, il candidato sindaco Iacona: “puntiamo sui giovani”

Angelo Iacona, candidato di Democrazia Cristiana e Onda a sindaco di Licata, intende lavorare all’aggregazione in tutti i settori della società civile. Questo si può fare valorizzando e supportando le associazioni (sportive, culturali, di formazione..) che agiscono all’interno del territorio comunale.

“Siamo convinti – sono le parole di Angelo Iacona – che solo creando dei centri di incontro e di condivisione possano nascere le idee giuste per progettare il futuro della società licatese. E per questo che è mia intenzione, insieme a tutto il gruppo che sostiene la mia candidatura a sindaco di Licata, organizzare un incontro con le istituzioni regionali, per parlare delle risorse messe a disposizione da parte del Governo siciliano”.