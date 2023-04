Elezioni a Sambuca, Giuseppe Cacioppo è il secondo candidato sindaco

Il 28 e il 29 maggio a Sambuca di Sicilia i cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo primo cittadino. Dopo la candidatura dell’ingegnere Sario Arbisi a scendere in campo oggi è l’attuale vicesindaco Giuseppe Cacioppo sostenuto dal sindaco Leo Ciaccio e dal movimento “Sambuca Prima di tutto – Un progetto in continua evoluzione”.

“Siamo consapevoli che questa candidatura rappresenti al meglio l’unità e la continuità dell’attuale Amministrazione e possa continuare in futuro, insieme a chi ne voglia far parte, ad assicurare il

“Buon Governo” che in questi anni ha contraddistinto Sambuca di Sicilia”, si legge in una nota del movimento Sambuca primo di tutto. Domani sera è prevista la presentazione ufficiale del candidato sindaco Cacioppo e l’apertura del comitato in corso Umberto.

“Mi rimetto ancora una volta in gioco consapevole dell’impegno che tutto ciò richiede ma forte di una passione civile, sociale e poi politica che parte da lontano”, dichiara Giuseppe Cacioppo. “Abbiamo portato avanti un progetto di sviluppo con traguardi e obiettivi raggiunti, ma ciò nonostante, abbiamo ancora tanto da fare. Da costruire e ricostruire. E perché no, da correggere. Sicuramente ci aspettano tante sfide grandi e piccole. Tutte Importanti che meritano impegno e cure. Tutto ciò mi stimola a fare e a fare di più. Anzi lo continueremo a fare insieme. Lo faremo con “Sambuca prima di tutto””, ha continuato nella nota il candidato.